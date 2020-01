Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci imbarazzata e gelo in studio: svelato il motivo

Lo scorso febbraio avevo fatto un appello perché qualcuno portasse in Italia The Masked Singer e Milly Carlucci mi ha accontentato. Venerdì scorso è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, tutto è filato liscio, il programma è stato davvero molto gradevole (a parte la giuria), ma c’è stata una mezza gaffe simpatica. Nel cercare di indovinare chi potesse celarsi dietro le maschere, Ilenia Pastorelli ha più volte fatto il nome di Pupo, che in quel momento era in diretta al GF Vip, la concorrenza di Rai Uno.

Nulla di grave, ma in realtà pare che in studio sia calato il gelo (da casa non l’ho notato). A fare questa rivelazione è stato Jonathan Kashanian ieri a Detto Fatto.

“Uno dei giudici ha fatto una gaffe, si tratta di Ilenia Pastorelli. Quando le hanno chiesto più volte ‘secondo te chi si nasconde sotto quella maschera?’ lei ha fatto il nome di Pupo. Senza stare a fare nomi, tu sai che Pupo quella sera era in diretta dall’altra parte sulla concorrenza, proprio nel programma che ha lanciato Ilenia. Ora ok una volta, ma poi alla seconda e terza volta volevano dirle ‘Ilenia ma ti vuoi preparare?’. C’è stato il gelo in studio, anche Milly Carlucci era imbarazzata della serie ‘ma come, perché fa il nome di Pupo?’.

Prepariamoci, perché venerdì prossimo quando chiederanno chi si nasconde sotto alla maschera del coniglio, Ilenia risponderà…



Jonathan e l’appello a Milly Carlucci.

“Milly sono arrabbiato con te. Da anni voglio fare Ballando con le stelle. Cos’è questa regola che chi ha fatto un reality non può partecipare? A me farebbe molto piacere”.

La Carlucci se la Pastorelli nomina un’altra volta Pupo #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/YILfyvwQld — O’Caustik 🏆 (@OCaustik) January 10, 2020