Milly Carlucci tira una frecciatina (no sense) a Kim Kardashian

Milly Carlucci è tutta un fremito e non vede l’ora di tornare con la nuova edizione di Ballando con le Stelle che – CoronaVirus permettendo – potrebbe andare in onda addirittura in estate. Tutto, pur di non rinviarla all’autunno.

“Ne stiamo parlando con il direttore di Rai Uno, per ora non posso comunicare una data certa. La nostra intenzione è tornare in questa stagione, non rimandare all’autunno. Dopo tanti giorni di isolamento non si può vivere solo nella cronaca dell’emergenza”.

Sempre via settimanale Oggi, Milly Carlucci ha continuato:

“Nella prima fase la televisione è stata fondamentale per far capire agli italiani la portata del dramma che stiamo vivendo. Ora però un programma d’intrattenimento può riportare il sorriso nelle nostre case. Ah, quanto mi mancano le polemiche futili di Ballando, le liti con la giuria, gli zero di Mariotto”.

Fino alla frecciatina (un po’ no sense) lanciata a Kim Kardashian:

“La mia quarantena? Parlo tanto al telefono, anche con persone che non sentivo da anni. Poi ho il tempo per vedermi le serie che mi piacciono e leggo libri […] Abbiamo costruito una società ingiusta basata sul vuoto pneumatico, dove personaggi come Kim Kardashian vengono idolatrati sulla base del nulla. Ora invece abbiamo scoperto il valore di professioni prima invisibili: medici, infermieri, ricercatori”.

LEAVE KIM ALONE.