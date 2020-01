Milly Carlucci risponde in diretta tv ad una polemica su Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato è una trasmissione live e nonostante le canzoni siano registrate in studio, le performance con la maschera sono in diretta, così come i commenti dei cinque giurati. Al termine di ogni esibizione, infatti, Milly Carlucci chiede ad ogni singolo giurato di fare un’ipotesi su chi potrebbe nascondersi sotto la maschera. Quando il giurato fa il nome, in sovra-impressione appare la foto del vip citato alla velocità della luce.

Ovviamente il sospetto del “complotto” o quanto meno dell’accordo fra giurati e autori si è esteso a macchia d’olio fra i telespettatori: com’è possibile che dopo un paio di secondi dal nome fatto, sullo schermo appare la faccia del vip incriminato?

Considerando la velocità con cui le foto appaiono sotto i giudici, i loro giudizi sono stati scritti e concordati prima della puntata con gli autori 🙈🙈🙈🙈 #IlCantanteMascherato https://t.co/6DceTfSkP5 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 10, 2020

Bella la rapidità con cui la regia mette le foto dei personaggi a muzzo che citano i giudici. Molto credibile #IlCantanteMascherato — Brunella Vedani (@Brunydj) January 10, 2020

A quanto pare qualcuno durante una pausa pubblicitaria ha fatto notare a Milly Carlucci la polemica, per questo motivo la conduttrice ha deciso di mettere a tacere le malelingue spiegando come stanno le cose: gli autori de Il Cantante Mascherato avrebbero in archivio 1500 foto di ipotetici vip che potrebbero essere citati dai giudici.

Purtroppo la risposta non ha comunque convinto il pubblico…

#IlCantanteMascherato sciocchezza della Carlucci: abbiamo 1500 foto di cantanti così compaiono subito. Infatti pure l ex calciatore Materazzi? Ma ditelo che è solo tutto finto! — La STRONZA (@LaSTRONZA8) January 10, 2020

Milly che mette a tacere i complottari che da mezz’ora ragliano “EH MA LA GIURIA GIA’ SAPEVA I NOMI SENNO’ LA GRAFICA NON METTEVA LE FOTO IN TEMPO REALE” “SULL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE abbiamo creato un database di 1500 nomi”#IlCantanteMascherato — Ginko21 (@Ginko_21) January 10, 2020

Sì, va bene la storia del database contenente 1500 foto, ma perché mai questo fantomatico database dovrebbe contenere la foto della Cagnotto? Una tuffatrice! Dai! #IlCantanteMascherato — ‘nzallanìco (@bardome) January 10, 2020