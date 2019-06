Milly Carlucci (incredibile ma vero) esaudirà un mio sogno trash

Lo scorso febbraio ho dedicato un intero articolo sul perché l’Italia merita uno show come The Masked Singer e a quanto pare la Rai ha esaudito il mio desiderio. Stando a quanto riporta Tv Blog in esclusiva, The Masked Singer sbarcherà su Rai Uno e a condurlo sarà proprio Milly Carlucci.

Se non sappiamo chi farà parte della giuria (e nel cast dei concorrenti mascherati), sembra invece certo che il programma andrà in onda ad inizio 2020 tra gennaio e febbraio, per almeno 4 puntate.

“Milly Carlucci che, mentre starà lavorando alla prossima edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda nel medesimo periodo di quest’anno, avrà tempo di fare una prova lanciando un nuovo format.

Secondo quanto risulta a TvBlog, nel 2020 verrà messa in piedi una trasmissione che si baserà sul format “Masked singer” in cui una serie di Vip si esibiranno in performance canore completamente mascherati di modo che siano assolutamente irriconoscibili.”

The Masked Singer, lo scopo del gioco.

Ogni settimana i vari concorrenti (che saranno chiamati proprio con il nome della loro maschera) canteranno una canzone e le due esibizioni peggiori finiranno al ballottaggio: il meno preferito dal pubblico uscirà dal gioco (e si toglierà la maschera svelando la propria identità), mentre l’altro continuerà la competizione.

Lo scopo dei telespettatori e della giuria (anche loro all’oscuro dell’identità dei concorrenti) sarà quello di scegliere il vincitore e di identificare i vari vip che settimanalmente sveleranno un indizio sulla propria vita privata.

