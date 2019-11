Ballando con le Stelle: Milly Carlucci dice di no ad una vip raccomandata

I programmi e lo stile di Milly Carlucci possono piacere o meno, ma alla conduttrice va riconosciuta la sua integrità. Correttezza, rispetto delle regole e serietà, tutte qualità che contraddistinguono la presentatrice di Rai Uno, caratteristiche che Milly Carlucci ha dimostrato dicendo di no ad una vip “raccomandata”.

Stando a quanto si legge sul settimanale Spy, una soubrette non più giovanissima starebbe facendo di tutto per partecipare a Ballando con le Stelle, ma sembra che la padrona di casa le abbia chiuso le porte in faccia.

“La showgirl misteriosa. Chi è quella nota soubrette piuttosto stagionata che sta facendo fuoco e fiamme per partecipare al casting della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle? Pare che la conduttrice Milly Carlucci non sopporti certe cose. Lei non ama queste insistenze e sembra che alle raccomandazioni dall’alto dica sempre di no!”

A quanto pare non ci sono santi in paradiso che tengano con la Carlucci. Se hai partecipato ad un talent (anche nel 2003 su Tele Maremma) o se sei una raccomandata evita pure di bussare da Milly.



Milly Carlucci avrà anche detto di no ad una soubrette raccomandata, ma sta facendo di tutto per portare Nancy Brilli a Ballando.