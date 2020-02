Una psicologa esperta di mimica facciale indaga su Antonella Elia: era d’accordo con il fidanzato per le corna in diretta tv?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d’accordo per le “corna in diretta tv” prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip?

Se da una parte c’è chi accusa l’uomo di aver chiamato i paparazzi per creare tutto questo scoop, dall’altro c’è una dottoressa esperta di mimica facciale che ha insinuato il dubbio della complicità della Elia.

A parlare è stata la dottoressa Annamaria Casale a Live Non è la d’Urso, analizzando il video in cui Antonella Elia scopre al Grande Fratello Vip le foto del suo fidanzato in compagnia di Fiore Argento, sua ex fidanzata.

La dottoressa esperta di reazioni facciali ha dichiarato:

“Qua vediamo lei [Antonella Elia, ndr] che aggrotta molto gli occhi e li stringe: è come se volesse con questa espressione andare a calcare un’emozione che in realtà non è forte come vorrebbe dimostrare. In questo caso non troviamo nessuna espressione tipica dell’arrabbiatura: la fronte ha la muscolatura distesa, sono espressioni calcate e forzate non reali”.

E ancora:

“La percezione complessiva è quella di una persona che ha voluto esasperare espressioni relative allo stupore e la rabbia. L’ espressione naturale e genuina è del sorriso finale [quando Antonella Elia, per scherzo, ha dichiarato che si sarebbe fidanzata con Aristide Malnati, ndr].

Antonella Elia era d’accordo?



Ecco il video: