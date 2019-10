Mina appare su Instagram in una foto inedita pubblicata dalla figlia

Mina su Instagram. E chi lo avrebbe mai detto?

Sparita dalle scene dal 1978 per volontà personale (più precisamente dal 23 agosto di quell’anno, quando tenne l’ultimo concerto), Mina qualche ora fa è tornata su Instagram in uno scatto ‘a tradimento’ pubblicato dalla figlia Benedetta Mazzini.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani. I Love My Family“, questo il commento scritto da Benedetta sotto la foto che ritrae sua mamma Mina ed il suo compagno intenti a guardare la televisione.

Di Mina, in verità, si vede davvero poco se non la sua celebre silhouette super imitata ed inconfondibile, quanto basta per mandare in visibilio i fan.

Lo scatto è stato fatto a casa di Mina, in Svizzera, dove ha ottenuto la cittadinanza da oltre trent’anni.