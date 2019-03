Ministro Fontana: le gravissime dichiarazioni di 2 anni fa sulle famiglie gay (VIDEO)

Lo scorso giugno una frase del ministro Lorenzo Fontana ha scatenato il caos: “Le famiglie arcobaleno? Perché esistono?”

Il Ministro per le politiche per la famiglia in passato ha fatto anche di peggio. Lorenzo Fontana ad un comizio nel 2017 ha dichiarato di non volere sentir parlare delle schifezze che non siano i matrimoni tra un papà e una mamma.

“Vogliamo un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati ad una mamma e ad un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare”.

Credo di non essermi mai vergognato così tanto della classe politica del mio paese, che non solo non mi rappresenta, ma mi disgusta. Spero che l’Italia si svegli presto da questo incubo.

LA CHIAMANO “DIFESA DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE” PERCHÉ “RIGURGITO IMMONDO DI ODIO E DISCRIMINAZIONI” PAREVA BRUTTO. Era il 2017 ma #Fontana aveva già le idee chiare sul suo programma di sistematica diffusione di odio, misoginia e omotransfobia. pic.twitter.com/tLU8Bf9M03 — Teresa Maggio (@DarioBallini) 28 marzo 2019

Ministro #Fontana, solo per informazione, le persone della comunità #LGBT sono esseri umani non schifezze come da lei definite. Un bambino ha diritto ad essere cresciuto da famiglie arcobaleno senza essere discriminato, soprattutto da lei che rappresenta il Governo Italiano. — 141 (@141ari) 9 luglio 2018