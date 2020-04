Ministro israeliano positivo al CoronaVirus: aveva definito il COVID19 “una punizione per i gay”

Il Patriarca ucraino, preti, rabbini e pastori nelle scorse settimane hanno associato il CoronaVirus alla comunità LGBT. Se Meir Mazuz ha dichiarato che la causa della diffusione del COVID 19 sono i numerosi Gay Pride in tutto il mondo, Yaakov Litzman il mese scorso avrebbe attribuito agli omosessuali l’origine del COVID19. Stando a quello che riportano FanPage e GayNews il ministro israeliano della sanità avrebbe detto: “Il CoronaVirus è una punizione divina per l’omosessualità“.

Ieri però secondo il Times of Israel, Litzman e la moglie Chava sarebbero risultati positivi al CoronaVirus, ma fortunatamente con sintomi non gravi. Quindi un omofobo è stato colpito da un virus creato da Dio come punizione per i gay? Scusatemi, però mi viene da ridere.

Come se non bastasse in patria Litzman è anche stato duramente criticato per come ha gestito l’emergenza sanitaria: “Ha esposto e portato il sistema sanitario a un livello basso da un punto di vista organizzativo e operativo. In questo momento è giusto che un professionista sia nominato a capo del Ministero della Salute – un medico con una ricca esperienza nella sanità israeliana. La salute viene prima di ogni altra cosa, sicuramente prima della politica”.

Several weeks ago, Israel’s Health Minister Yaakov Lizman stated that coronavirus is a “divine punishment for homosexuality” He has now been infected with the virus — Edward Hardy (@EdwardTHardy) April 5, 2020

Israel’s Health Minister Yaakov Lizman, head of Agudat Yisrael party,

who weeks ago declared that coronavirus is a “divine punishment for homosexuality”, has been infected. His wife too. This forces PM Netanyahu to have to isolate himself for another 15 days pic.twitter.com/JpEAX8iMwb — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) April 4, 2020