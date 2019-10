Miriam Leone spiega come mai non era presente all’omaggio a Nadia Toffa a Le Iene

Oltre ad Ilary Blasi, ieri sera all’omaggio che Le Iene hanno fatto a Nadia Toffa mancava anche un’altra conduttrice del programma, Miriam Leone. L’ex Miss Italia ha presentato lo show di Italia 1 nel 2016 con Geppi Cucciare, Fabio Volo e Pif.

L’attrice ieri sera ha fatto sapere come mai non ha raggiunto tutti i suoi colleghi per ricordare la Toffa.

“Ciao Nadia. Questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a molti km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Anche io da qui ti penso a ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori”.

Miriam Leone infatti si trova su un set a Courmayeur – il messaggio su Instagram.

