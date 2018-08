Miss Drag Queen Italia, vince la Liguria con Chanel Monyque – la classifica (VIDEO)

Ieri sera a Torre del Lago si è tenuta la finalissima di Miss Drag Queen Italia ed il titolo è andato (con una differenza di soli cinque punti) a Chanel Monyque, Miss Drag Queen Liguria.

Come sottolineato da La Wanda Gastrica questa è la prima volta che il titolo va alla Liguria in 16 edizioni del concorso.

Miss Drag Queen Italia 2018 – la classifica

Secondo posto per Miss Drag Queen Lazio e terzo per Miss Drag Queen Emilia Romagna. Si è classificata solo decima la Miss Drag Queen Triveneto che è stata vittima di un’epica gaffe in fase di premiazione.

1- Chanel Monyque 760

2- La Diamond 755

3- Kaya Mignonne 740

4- Dolomia Chanel 738

5- Sintetika Kartell 732

6- Rubizio Liberato 727

7- Amanda L’ira 714

8- Dharla Away 713

9- Elenoire Lebon 692

10- Satine Sati 690

11- Eris Spectra 685

12- La Mila 674

13- Madelaine Rubia 667

14- Prickly Doll 587

15- Femmedevie 563

16- Drag Felicia 557