Miss Drag Queen Italia: Regina Miami (intervistata da La Wanda Gastrica) svela com’è nato lo storico concorso

La comunità LGBT deve moltissimo a Regina Miami e La Wanda Gastrica che da un paio di decenni animano le nostre serate su e giù per l’Italia.

Da sempre amiche, il loro rapporto si è in qualche modo interrotto quando Alessio De Giorgi e Christian Panicucci (pionieri e fondatori del primo locale LGBT d’Italia) divorziarono (personalmente ed artisticamente) dando vita ad una guerra senza precedenti fra i locali sulla Marina di Torre del Lago: il Mamamia di Alessio De Giorgi con Regina Miami ed il neonato Stupid!A di Christian Panicucci con La Wanda Gastrica.

Quando De Giorgi si è ritirato per dedicarsi alla politica, il Mamamia è tornato a Panicucci e Regina Miami ha abbandonato la baracca.

Oggi le due si sono in qualche modo riunite grazie a La Wanda Gastrica che ha ospitato e intervistato sul suo profilo Instagram la NemicaAmatissima Regina Miami, che ha ricordato com’è nato lo storico concorso Miss Drag Queen Italia.

“Miss Drag Queen Italia è nato per gioco perché all’epoca nel 1999-2000 di drag queen eravamo 15-20 […]. Dovevamo inventarci delle serate per portare gente. Ero in ufficio da Alessio [De Giorgi, ndr] e gli ho chiesto ‘Perché non facciamo Miss Drag Queen?‘, ma ci credeva il giusto perché mi faceva fare la serata di giovedì, che è una merda. E mi disse pure ‘Vediamo di registrare il marchio così non te lo rubano‘. Le ultime parole famose. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Così è partita sta cosa, ma contattare le drag queen è una cosa difficilissima. Era tutto un ‘che cos’è?‘, ‘mi pagate?‘, ‘io non vengo a fare pubblicità al vostro locale’!”.