Miss Italia: La7 abbandona il concorso, ma ecco quando e su quale altro canale potremmo vederlo

La settimana scorsa – durante la presentazione dei palinsesti – Urbano Cairo ha rivelato che per La7 Miss Italia finisce qui.

“Sono numeri molto belli per La 7, dalla metà di settembre alla metà di giugno con il prime time abbiamo raggiunto Italia 1 e superato Rete 4, siamo al quinto posto. Cresciamo del 6% in tutta la giornata. Miss Italia? Non continueremo. Per noi, finisce qui. Va avanti per conto suo”.

Sui social in molti hanno esultato, dichiarando che il concorso di bellezza della Mirigliani è anacronistico, altri invece si sono indignati perché Miss Italia (come Sanremo e Lo Zecchino d’Oro) rappresenta uno dei pilastri della tv italiana.

Adesso però arriva il colpo di scena, perché – secondo Tv Blog – la Rai sarebbe pronta a trasmettere Miss Italia il 6 settembre.

“Miss Italia sarebbe sempre più vicina a tornare in onda sulla Rai. Secondo quanto ci risulta, infatti, in queste ore sarebbe stato definito l’accordo che prevederebbe la messa in onda della kermesse di bellezza venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.”

Wow, non vedo l’ora…

#MissItalia per come la intendo io è un evento, come Sanremo, Lo zecchino d’oro, una tradizione! Credo debba tornare in Rai. Nell’attesa visto che #La7 ha sfanculato, provate a vedere se vi vuole 7 Gold! — Luigi Nisticò (@LuigiNistic) 11 luglio 2019

#MissItalia non andrà più in onda su La7 e non sono pronto psicologicamente a leggere le interviste di Patrizia Mirigliani dove si lamenta che non c’è nessuna rete televisiva disposta ad accogliere il concorso di bellezza. — Marco. (@Hellentin) 10 luglio 2019