Miss Italia: rivelato il conduttore e tutte le novità della 80esima edizione

Manca sempre meno al ritorno di Miss Italia che quest’anno soffia ottanta candeline tonde tonde ma – se non fosse stato per la Rai che ha acquistato i diritti per un’edizione dopo il mancato rinnovo con La 7 – probabilmente quest’anno non sarebbe stata neanche eletta.

Il ritorno di Miss Italia su Rai Uno ha però spaventato molti conduttori che hanno rifiutato di condurla: secondo quanto scritto da TvBlog, infatti, fra chi non se l’è sentita, chi aveva altri impegni e chi ha rifiutato a causa del poco tempo a disposizione per prepararla (l’appuntamento sarà infatti fra poco meno di un mese, il prossimo 6 settembre), ben sette conduttori Rai hanno detto ‘thank you, next’ a Miss Italia. Si tratterebbe di Antonella Clerici, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Marco Liorni, Milly Carlucci, Nino Frassica e Flavio Insinna. La scelta finale – dopo i loro no – sarebbe ricaduta su Alessandro Greco.

Per celebrare gli 80 anni di Miss Italia, in gara ci saranno 80 ragazze e la vincitrice sarà scelta esclusivamente dal televoto: non è infatti prevista nessuna giuria interna.

Durante la puntata ci saranno molti filmati di repertorio, molti ospiti ed anche un’orchestra. Le selezioni saranno mostrate in televisione su Rai Uno dentro uno speciale che proporrà La Via in Diretta Estate.

Chi prenderà lo scettro e la corona di Carlotta Maggiorana?