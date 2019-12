Ex Miss Italia investita sulle strisce pedonali: torna in tv con le cicatrici sul volto

Era il 2005 quando la piemontese Edelfa Chiara Masciotta vinse il titolo di Miss Italia davanti alla campana Anna Munafò (ex tronista di Uomini e Donne) ed alla toscana Pamela Camassa (showgirl).

Ieri, dopo un lungo periodo d’assenza, è tornata in tv con un nuovo look con i capelli corti e con la faccia completamente sfregiata dalle cicatrici. Il motivo? Un brutto incidente di cui è stata vittima. Secondo il racconto di Edelfa Chiara Masciotta a Storie Italiane di Eleonora Daniele, qualche settimana fa è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

“È stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita. Io ero a piedi quando sono stata investita. Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso. Il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”.