Miss Mondo: vince Miss Giamaica, la reazione della perdente Miss Nigeria diventa virale

Negli anni siamo stati abituati a vedere diverse risse durante le incoronazioni delle regine di bellezza (come quelle a Miss Trans Italia 2015 e Miss Trans Brasile), a Miss Mondo 2019 però è successo qualcosa di molto diverso. Nyekachi Douglas, Miss Nigeria è stata sconfitta alla finale di Miss Mondo dalla bellissima Toni-Ann Singh, Miss Giamaica. Non appena la conduttrice dell’evento ha pronunciato il nome di Toni, Nyekachi ha reagito mettendosi ad urlare, poi ha iniziato a correre sul palco, esultando e abbracciando l’amica-rivale. Ovviamente questa rezaione è diventata virale in poche ore, ma una cosa è certa: Nyekechi è una ragazza che sa perdere!



Miss Mondo 2019: la vittoria di Miss Giamaica e la reazione di Miss Nigeria.

LISTEN!!!! MISS NIGERIA’s reaction to Miss Jaimaca winning #MissWorld2019 pic.twitter.com/AgtImvsuLF — Adeola Ariyo 🇳🇬 (@AdeolaAriyo) December 14, 2019

Miss Nigeria has set a new standard for how we want our friends to react to our successes. Nyekachi Douglas didn’t hold back when she heard the 2019 Miss World winner was her fellow contestant, Toni-Ann Singh, who represented Jamaica. https://t.co/rGxIo5l68J pic.twitter.com/k5LdD6w36H — CNN (@CNN) December 16, 2019