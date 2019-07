Il Gay Più Bello d’Italia: scegli i vincitori di Mister Bitchy

Chi saranno i tre bellocci che approderanno alla finalissima de Il Gay Più Bello d’Italia che si terrà al Mamamia di Torre del Lago il prossimo 23 agosto? A deciderlo sarete esclusivamente voi e lo farete tramite messaggio privato su Instagram. Per farlo basterà seguire la pagina @BitchyF.it e inviare un messaggio privato con il nome del proprio preferito.

Sarà possibile esprimere una sola preferenza e saranno considerati validi solo i voti che arrivano da profili che seguono su Instagram @BitchyF.it, quindi se non avete ancora messo il proprio follow, fatelo. Le votazioni chiuderanno ufficialmente venerdì 2 agosto alle ore 23:00, sabato vi comunicherò i tre vincitori.

Ovviamente chiunque può ancora iscriversi al concorso, a patto che sia maggiorenne e che in caso di vittoria abbia la possibilità di raggiungere Torre del Lago il prossimo 23 agosto.

Federico Ranauro

@Federico_Ranauro su Instagram, ha 32 anni e viene da Desenzano Del Garda. Felicemente single, il suo uomo ideale deve essere la semplicità fatta persona e magari con la passione del calcio. Il suo sogno nel cassetto è fare il giornalista sportivo (per cui ha studiato) e l’autore televisivo. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza e lo fa per rimettersi in gioco dopo essersi lasciato dal compagno.

Leopoldo Guadagno

@Leo_Pold_Official su Instagram, ha 29 anni ed è di Massa di Somma, in provincia di Napoli. Felicemente fidanzato, il suo ragazzo ideale è moro, simpatico, intelligente e dinamico (la descrizione del compagno attuale, praticamente). Il suo sogno nel cassetto è crearsi una famiglia con il fidanzato (con cui sta da 11 anni), e raggiungere una stabilità economica magari vivendo della sua passione. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza ed ha deciso di farlo, su suggerimento di amici, proprio perché è un grande fan di BitchyF.it.

Giulio Toffano

@Giulio_Toffy su Instagram, ha 21 anni ed è di Padova. E’ single ed il suo uomo ideale è un tipo muscoloso, viaggiatore ed un po’ pazzo. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’icona televisiva e questo non è il suo primo concorso di bellezza. Partecipa per mettersi alla prova e per farsi conoscere.

Simone Massimiliano Santoro

@Mr.Santorom su Instagram, ha 26 anni, è di Napoli ed è single. Il suo uomo ideale è uno che non abbia paura di osare e nella sua vita vuole avere una famiglia unita ed un figlio. Questo è il suo primo concorso di bellezza e partecipa con la consapevolezza di non essere perfetto, ma di amare la competizione.

Daniele Marzo

@Daniele_Mrzo su Instagram, ha 28 anni è nato a Gallipoli ma vive a Bologna. Il suo sogno nel cassetto è trovare l’anima gemella, questo è il suo primo concorso di bellezza e partecipa perché è vanitoso e ama mettersi in gioco.

Andrea Pagni

@Pagnoss su Instagram, ha 24 anni ed è di Bologna. Felicemente fidanzato, il suo uomo ideale è Tiziano Ferro. Il suo sogno nel cassetto è diventare papà. In passato ha già preso parte ad un concorso di bellezza (Mister Chalet dei Giardini) classificandosi secondo. Partecipa perché ci tiene a mostrare l’orgoglio che prova per sé stesso e per la comunità di cui fa parte.

Danilo Greco

@RealDaniloGreco su Instagram, ha 22 anni ed è di Roma. Felicemente fidanzato da due anni, il suo ragazzo ideale è moro, intelligente e sincero. Il suo sogno nel cassetto è di diventare un cantante e partecipa al concorso per fare una nuova esperienza.

Andrea Valanzano

@AndreaVlz19 su Instagram, viene da Sicignano Degli Alburni, un paese in provincia di Salerno, è single ed il suo uomo ideale deve essere pieno di iniziative, sicuro di se stesso e palestrato. Il suo sogno nel cassetto è quello di intraprendere una carriera basata sul fitness e sul lifestyle e questo è il suo primo concorso di bellezza.

Francesco Lupelli

@Francesco_Mako su Instagram, ha 19 anni ed è di Bari. Single, il suo ragazzo ideale è moro e possibilmente di origine straniera. Il suo sogno nel cassetto è diventare un modello da passerella e aprire un salone di bellezza. Questo è il suo primo concorso di bellezza che affronta per superare la timidezza e per mettersi in gioco, il suo motto? “La vita è come le carte da tavola, bisogna giocarsele tutte”.

Francesco Trovato

@Francesco.Trov su Instagram, ha 23 anni ed è di Arezzo. Fidanzato, il suo uomo ideale è sensibile e curato. Il suo sogno nel cassetto è vivere di rendita e partecipa per aumentare la sua autostima.

Gianmario Severgnini

@Gianmario.Severgnini su Instagram, ha 31 anni, è single ed è di Crema. Al momento sta conoscendo una persona, dopo una relazione di due anni e mezzo finita male a causa di un tradimento. Il suo uomo ideale è sincero, educato, gentile, rispettoso, bello dentro e fuori. Il suo sogno nel cassetto è fare televisione e partecipare ad un reality show. Partecipa al concorso per mettersi in gioco e per vivere eventuali opportunità di lavoro.