Altro che Mike Bongiorno: la vera storia della Ruota della Fortuna è stata scritta da un altro | Gerry scotti è solo il terzo

L’era d’oro con Mike Bongiorno e i suoi eredi

L’immagine più forte e duratura de La Ruota della Fortuna è senza dubbio quella di Mike Bongiorno, il “Re del Quiz” che ha portato il programma al grande successo nazionale. Fu lui, nel 1989, a volere fortemente il format su Fininvest, poi divenuta Mediaset, inaugurando un’era che sarebbe durata ben quattordici anni, fino al 2003. Mike è stato il volto storico della trasmissione, affiancato da vallette indimenticabili che hanno segnato un’epoca, da Ylenia Carrisi, figlia di Albano, scomparsa purtroppo nel 1994, a figure iconiche come Paola Barale, Miriana Trevisan, Antonella Elia e Nancy Comelli. La sua conduzione, fatta di garbo, ironia e professionalità, ha reso La Ruota della Fortuna un appuntamento fisso e amato dalle famiglie italiane.

Dopo la lunga parentesi di Mike, il testimone è passato ad Enrico Papi, che ha condotto il programma dal 2007 al 2009, affiancato dalla splendida valletta svedese Victoria Silvstedt. Dopo questa fase, il programma ha subito un’interruzione, per poi tornare in auge con l’attuale edizione presentata da Gerry Scotti. Nonostante l’impronta indelebile lasciata da Mike Bongiorno e i successivi conduttori, la storia de La Ruota della Fortuna in Italia ha radici ancora più profonde, che affondano in un passato televisivo meno noto al grande pubblico, ma altrettanto significativo.

Augusto Mondelli: il volto originale de La ruota della fortuna su Odeon TV

Nonostante la popolarità e il legame indissolubile con il nome di Mike Bongiorno, le vere origini de La Ruota della Fortuna in Italia risalgono al 1987. Fu in quell’anno che il game show fece il suo debutto, non su Canale 5, ma sull’emittente locale Odeon TV. All’epoca, Odeon stava tentando una coraggiosa scalata nel panorama televisivo italiano, cercando di porsi come il principale competitor della Rai, un’ambizione che, purtroppo, non si concretizzò mai pienamente, soprattutto con la successiva prepotente crescita di Fininvest.

E chi era il pioniere, il primo conduttore ad affacciarsi davanti al pubblico italiano con La Ruota della Fortuna? Il suo nome era Augusto Mondelli. Con il suo stile pacato ed elegante, Mondelli guidò il programma per una sola stagione, lasciando però un’impronta significativa. Fu proprio durante questa prima fase su Odeon TV che un certo Mike Bongiorno si innamorò perdutamente dello spettacolo. Mike ne intuì il potenziale enorme e, con la sua visione, spinse affinché Mediaset ne acquistasse i diritti. Questo passo fu cruciale e permise a La Ruota della Fortuna di raggiungere milioni di telespettatori, trasformandola nel fenomeno televisivo che conosciamo oggi. Dunque, sebbene Mike Bongiorno sia giustamente celebrato come il volto che l’ha resa celebre, il vero “primo” a far girare la Ruota in Italia fu Augusto Mondelli, un nome che merita di essere ricordato nella storia della nostra televisione.