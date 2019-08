Moglie di un noto calciatore fa dichiarazioni choc: “Sta con una prostituta ed è sempre drogato”

Il noto calciatore Claudio Caniggia non è più in buoni rapporti con la moglie, Mariana Nannis, nonostante il loro matrimonio duri da 31 anni. La donna ha recentemente attaccato il marito, dicendo che adesso sta insieme ad una prostituta e che i due sono drogati tutto il giorno.

L’ex attaccante di Verona, Roma e Atalanta, ha risposto dando della pazza a Mariana.

“Fate una perizia psichiatrica urgente a Mariana, perché non è più sana nei suoi giudizi. Più che per me, lo farei per i miei figli e tutte le terze persone che oggi sono vittime di una situazione di insanità mentale. – ha scritto l’ex attaccante argentino – Non è quello che vorrei fare, ma è un mio obbligo. Mariana è fuori di testa e questo non è una cosa di oggi o di ieri, ed è per questo che siamo arrivati a questo già da anni”.