Il Moige ha stilato la classifica dei 10 programmi più trash andati in onda nell’ultimo anno

Chi è un fan dei reality sa sicuramente cosa è il Moige, dato che ogni tre per due grida



Ed anche quest’anno, con la stagione televisiva giunta al termine, l’associazione di promozione sociale per la protezione dei bambini ha stilato 10 programmi che sono stati giudicati non idonei alla famiglia perché troppo trash.

A raccogliere la lista è stato il portale BlogTvItaliana che ha evidenziato come la maggior parte di questi programmi siano andati in onda sulle reti Mediaset, seguito dai canali Discovery ed ultima la Rai, presente con un solo programma che in realtà di diseducativo non ha niente, ANZI: sto parlando di Alla Lavagna, show dove Vladimir Luxuria è andata a parlare ai bambini di transessualità.

Moige, i 10 programmi più trash dell’anno (in ordine alfabetico)

– Alla Lavagna (Rai)

– Alta Infedeltà (Discovery)

– Ciao Darwin (Mediaset)

– CR4 – La Repubblica Delle Donne (Mediaset)

– Grande Fratello Nip e Vip (Mediaset)

– L’Isola dei Famosi (Mediaset)

– Live Non è la d’Urso (Mediaset)

– Temptation Island Nip e Vip (Mediaset)

– Take Me Out (Discovery)

– Uomini e Donne