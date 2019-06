Monica Cirinnà spruzza arcobaleno dagli occhi e fa una gaffe su Aurora Galli

Monica Cirinnà è la nostra paladina e mai troverete su queste pagine una critica nei suoi confronti, ma ieri – nel celebrare la vittoria delle azzurre contro la Cina durante il Campionato Mondiale di Calcio Femminile – ha avuto una overdose di arcobaleni ed ha presumibilmente scambiato la sorella di Aurora Galli per la sua fidanzata.

“La vittoria più dolce. Le nostre azzurre, il nostro orgoglio 🌈❤️ #LoveWins”

La foto ritrae la calciatrice Aurora Galli baciare sulla bocca un’altra biondina, sua sorella Andrea Anna Galli.

Se realmente Monica Cirinnà abbia scambiato Andrea Anna per la fidanzata di Aurora questo non possiamo saperlo, ma tanto è bastato per far sì che ProVita vomitasse il suo odio nei confronti della senatrice che ben tre anni fa si è battuta con le unghie e con i denti (in tutti i sensi!) per far passare le Unioni Civili.

Accusata di voler “promuovere l’omosessualità” e di pubblicizzare la sua “lobby gay”, la Cirinnà ha così risposto agli esponenti di ProVita:

“Di fronte alle dichiarazioni di ProVita, che come di consueto non perde occasione per tacere e preferisce vomitare odio, non so se sorridere o essere allibita. Questi signori confermano con le loro parole che, per loro, esistono diversi tipi di amore, alcuni degni di considerazione, altri no. Lo sapevamo. Si qualificano da soli e non meriterebbero nemmeno risposta: la foto del bacio tra Aurora Galli e la sorella è una bellissima immagine di amore, e come tale l’ho condivisa. Brandi e Coghe dovrebbero vergognarsi: qualunque loro dichiarazione ha l’unico effetto di alimentare odio e discriminazione. A loro ripeto, con orgoglio: ogni amore è amore, e per me condividerne la bellezza è la migliore risposta a questi tempi oscuri”.

Monica, ti amiamo lo stesso.