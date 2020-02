Monica Leofreddi lancia una frecciatina a Diletta Leotta e il suo monologo

Diletta Leotta ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha fatto un monologo sulla bellezza e il tempo. Sui social la conduttrice è stata bacchettata da migliaia di utenti e tra questi c’era anche un volto noto della Rai, Monica Leofreddi.

L’ex presentatrice di Piazza Grande e Torto o Ragione ha lanciato una shade alla collega. In un tweet abbastanza esplicito, Monica si è chiesta se Diletta fosse la persona giusta per un monologo sulla bellezza come valore.

“Con tutto il rispetto per Diletta Leotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo”.

Non entro nel merito dei ritocchi estetici della Leotta (che ieri sera oltre che stupenda, mi è sembrata a suo agio sul palco), ma in effetti il suo monologo era un grosso ‘meh’, soprattutto se confrontato con quello della meravigliosa Rula Jebreal.

Il Monologo di Diletta Leotta e il tweet di Monica Leofreddi.

“La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui. Tanto lo so che lo state pensando, quindi potete dire di sì. Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare”.