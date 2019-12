Moreno Merlo commenta il rumor sulla sua presunta bisessualità e accusa Paola Caruso di omofobia

Un mese fa sul settimanale Oggi è stato pubblicato un rumor secondo il quale Moreno Merlo avrebbe avuto una relazione con un noto stilista. Proprio a questo gossip si è aggrappata Paola Caruso, che durante lo scontro con il suo ex a Live Non è la d’Urso gli ha detto:

“Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su internet? Della tua dubbia, dei tuoi dubbi gusti. […] Io ho beneficiato di te? Però quando sono finiti i soldi non ti si è alzato nemmeno più quello. […] Io sono Ivana Trump? Tu sei uno sfigato che fa schifo. […] Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla”.

Non contenta la Caruso ha fatto un’altra “gaffe” ed ha piazzato un like ad un commento disgustoso su Instagram. Proprio in merito a questo like è intervenuto ieri pomeriggio Moreno, che ha dato dell’omofoba all’ex Bonas.

Lo sfogo di Moreno Merlo.

“La signora Paola Caruso ha messo mi piace ad un commento grave lasciato da una sua follower. Questa follower ha scritto ‘ogni donna dovrebbe sapere se il suo uomo ha il cul* rotto’. Nel mio caso no, sono etero, però ho tanti amici gay e li sento tutti i giorni, ci esco, facciamo tutto insieme. Io sono per i pari diritti e per Dio siamo tutti uguali. Tu Paola mi sembri omofoba, visto che nell’ascensore mi hai chiamato ‘sciacalla e Morena’. Ma poi dite che stavo con uno stilista? Tirate fuori le prove. Diet che andavo a letto con uomini? Dovete far vedere le prove, altrimenti sono favole e sono cavolate. Comunque auguro un buon anno nuovo alla mai ex omofoba. Io questi articoli sullo stilista li avevo già letti in passato, però ho fatto finta di nulla perché mi reputo superiore. Non ho nulla da dimostrare a nessuno. Quando vedo però persone che mi passano gli articoli e che mi fanno vedere quel mi piace al commento omofobo, allora non posso far finta di nulla. Questo perché ho un sacco di amici gay e alle soglie del 2020 non si possono fare queste accuse”.

Io non so se Paola sia omofoba o meno, ma di sicuro sta collezionando scivoloni. Visto che proprio lei è stata ferita più volte dalle parole in tv e sui social, dovrebbe stare attenta ad usarle (o ad apprezzare quelle altrui).