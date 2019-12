Moreno Merlo, l’ex di Paola Caruso è stato con un uomo molto famoso? “Ha avuto una storia con un noto…”

Nelle ultime settimane Moreno Merlo è stato al centro del gossip a causa della rottura con Paola Caruso. L’ex Bonas l’ha accusato di averle chiesto più volte dei soldi e di essere in possesso di registrazioni private. Il dj a Domenica Live si è difeso, ha raccontato la sua versione dei fatti, dichiarando anche di essere finito in ospedale per colpa della ragazza.

Adesso però arriva un rumor inaspettato dal settimanale Oggi. Stando a quanto scrive Alberto Dandolo, il bel moro in passato avrebbe avuto una storia burrascosa con un uomo. Non si tratta però di un uomo qualunque – secondo Dandolo – Moreno Merlo sarebbe stato insieme ad un famosissimo stilista.

“In pochi sanno che nel passato sentimentale del bel Moreno, c’è già stata un po’ di burrasca. Ha avuto una lunga e discussa frequentazione con un notissimo stilista, interrottasi poi bruscamente e per questioni, si disse, di gelosia. Cosa accadde davvero tra l’ex della Caruso e l’uomo della moda?”

Per adesso il ragazzo non ha confermato o smentito il gossip lanciato da Dandolo.

