Morgan fa pesantissime accuse contro Asia Argento – Barbara d’Urso si dissocia

La scorsa settimana durante la sua intervista a Live Non è la d’Urso, Morgan ha fatto una delle sue sparate contro Asia Argento, definendola “insegnante di tossicodipendenza“.

Ieri sera Mauro Coruzzi ha chiesto al cantante se volesse confermare o ritrattare quell’accusa e Marco Castoldi – tra un urlo e l’altro – ha risposto:

“Perché ho detto che è un manuale di tossicodipendenza? Perché mi ha fatto imparare tutto! Se è lei la colpevole? Certo, ovviamente che lo è! Se è stata un’iniziatrice di tossicità? Ma non solo per me, credo ci sia un’intera squadra di calcio che è stata iniziata da lei, non solo io.”

Barbara d’Urso ha fermato il suo ospite e si è subito dissociata.

“Fermatevi, siccome lo state dicendo in una trasmissione, condotta da me, mi dissocio assolutamente da quello che state dicendo. Mi dissocio da una cosa gravissima che hai detto. Non conosco una cosa e ovviamente devo prendere le distanze. Posso dissociarmi? Marco è grave dire che una persona ha insegnato ad altri a drogarsi”.

Morgan non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato ad inveire contro la sua ex compagna, tirando in ballo anche dei “problemi di salute”.

“Allora dissociamoci da quello che non conosciamo. Ma quale grave e grave. Sai perché è grave? Perché sono gravi le mie conseguenze, le mie. Non perché è una questione di calunnia. Perché è una questione di salute. Smettetela, è grave quello che ha fatto Asia Argento! Ma imparate a giudicare!”

Chissà cosa dirà Asia.



Morgan contro Asia Argento, il video.

“Asia Argento ha portato la dddroga nel programma” #noneladurso pic.twitter.com/HTIo3Wvjmb — Cillari (@Cillari2) 19 giugno 2019