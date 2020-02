Morgan: “Bugo voleva farmi fuori, mi son vendicato. Il suo manager mi ha messo le mani addosso”

E’ tempo di conferenze stampa e dopo quella di Bugo, ecco quella di Morgan, che ha realizzato a Sanremo un’ora dopo.

“Penale per chi viene squalificato? Non lo sapevo. Io ho solo voluto fare a lui una cosa per fargli capire che mi aveva molto offeso. Lui non è stato in grado di stare su quel palco, chi la fa l’aspetti. […] Io sto benissimo. Il manager di Bugo ha detto che io sto male ed ho bisogno di aiuto? Ma va. Bugo l’aveva detto un sacco di volte che il suo sogno era fare Sanremo con me. Il suo manager mi ha fatto mobbing perché voleva che me ne andassi, ma non c’è riuscito. Valerio Soave [manager di Bugo, ndr] mi ha messo le mani addosso ed io sono scappato dall’ufficio. Ma non l’ho denunciato. Gli avevo detto che era un ladro, un malandrino ed un lestofante”.