Morgan cambia idea, arriva il colpo di scena: “Cerco Bugo, voglio cantare il pezzo insieme a lui”

Dopo averlo massacrato in una conferenza stampa a a Live Non è la d’Urso, Morgan sembra aver cambiato idea su Bugo e in un suo intervento a Vieni da Me ha svelato di voler cantare ancora con (l’ex?) amico. L’ex leader dei Bluvertigo ha detto che sta cercando il suo collega da un po’ di giorni.

“Vorrei cantare il pezzo con Bugo. Lo sto cercando da un po’. Mi piacerebbe risolvere i problemi”.

Nemmeno 24 ore dopo questa dichiarazione, Marco Castoldi deve essersi rassegnato, perché a La Vita In Diretta ha dichiarato che la sua amicizia con Bugo è distrutta.

“La pacificazione con Bugo? Diciamo che è complessa come cosa. Si poteva arrivare a un rapporto sincero. L’amicizia, dopo 12 anni, è stata distrutta da Soave, che ha scelto di buttare la benzina sul fuoco, ma mi deve ringraziare perché Soave sta facendo il grano. Questo è un Festival iniziato con polemiche sui testi dei rapper, che hanno un linguaggio non accettabile. Ma loro non sono dei poeti e i loro testi non potrebbero essere pubblicati. Siccome io, invece, sono una persona che si esprime con il testo poetico, quello è il mio linguaggio, non una reazione violenta, né volgare. Ho solo espresso il mio pensiero. Io non ho fatto una cosa oltraggiosa, io mi sono espresso. Non è fuori dalle regole, è fuori dal regolamento. Ma un concorrente è libero di seguirlo o meno. Il regolamento del Festival non è una legge dello Stato. Io sono un uomo di spettacolo, di palco, non di pace”.

Io nel dubbio continuo sognare un duetto di Morgan e Bugo sulla versione più conosciuta di Sincero (che è a quota 12 milioni di visualizzazioni su You Tube)…