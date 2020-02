Morgan e Bugo: spunta un video di prima Sanremo che confermerebbe la teoria della premeditazione

Morgan e Bugo sono sulla bocca di tutti e proprio ieri la scrittrice Elisa D’Ospina ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un’intervista realizzata ai due artisti per Detto Fatto, martedì 4 febbraio, a poche ore dal debutto del Festival di Sanremo.

Nell’intervista, infatti, Morgan dice:

“‘Io ho fatto esistere Bugo‘, delirio di onnipotenza di Morgan! Sereno, che da venerdì scorso con il pezzo che ha nel cd con Ermal Meta, sarebbe esistito ugualmente!” – ha scritto su Twitter Elisa D’Ospina, che ha poi aggiungo – “Morgan cercava visibilità visto che era offuscato da Achille Lauro ed ha trovato la strada per averla. Peccato che le prove servono proprio per capire come viene un pezzo quindi poteva accorgersi prima che Endrigo non doveva essere eseguito. Il vero artista non avrebbe pensato a ‘passare alla storia’ ma a portare al termine la kermesse dignitosamente. Il confine tra artista e egoriferito è sempre labile”.