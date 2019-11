Morgan contro Fedez svela un segreto: “Ecco cosa faceva di nascosto ad X Factor”

Morgan non è certo un tipo facile e nella sua ultima intervista rilasciata al quotidiano Libero ha lanciato una shade nemmeno troppo velata a Fedez. L’ex leader dei Bluvertigo ha svelato che Fedez non solo avrebbe avuto degli auricolari ad X Factor, ma pare abbia usato anche un iPad dove leggeva le istruzioni degli autori. La frecciatina poi è arrivata quando Morgan ha detto che il rapper non è famoso per i suoi studi.

«Non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet. Su questo tablet riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio».

Non voglio difendere nessuno, però mi sembra che Fedez non abbia grossi problemi ad argomentare in maniera lucida e intelligente quello che pensa, sia nelle sue stories, che in tv in diretta. Se poi qualche volta c’è stato l’aiuto degli autori, questo non è un grosso demerito.

Questa dichiarazione ha spiazzato molti sul web, perché in passato il marito della Ferragni e Morgan hanno speso delle belle parole l’uno per l’altro. Il rapper ha addirittura inserito il collega tra i migliori giudici di X Factor ed ha scherzato dicendo che con lui si accoppierebbe.

“I 3 migliori giudici di queste ultime edizioni? Dico Morgan, poi Morgan è Morgan. Io amo Morgan e ci farei anche sess0”.

Io voglio ricordarmeli così…



#Morgan: “Fedez non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio” (da @Libero_official) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 4, 2019

Il “bacio” tra Fedez e Morgan – il video.