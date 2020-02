Morgan la spara grossa su Laura Pausini e fa infuriare i fan della cantante

Oggi pomeriggio Morgan ha tenuto una conferenza stampa per parlare di quanto successo ieri sera sul palco dell’Ariston. L’artista mentre raccontava i retroscena della lite con Bugo, ha tirato in ballo Laura Pausini, facendo infuriare i fan dalla cantante.

“Le altre volte che ho suonato al Festival l’orchestra applaudiva sempre perché diceva “Grazie Morgan che ci fai suonare veramente”, mica come la Pausini che fa una nota lunga un quarto d’ora”.

Nel giro di 20 minuti di conferenza Morgan è riuscito a far arrabbiare Bugo, il suo team, mezza Sanremo, Laura Pausini e i suoi fan. Niente male anche per uno come Morgan.

Morgan e le parole su Laura Pausini: la reazione del web.

Morgan: “non faccio la musica di Laura Pausini, che fa una nota ogni quarto d’ora”. Laura:https://t.co/3AyX6m647u#sanrèmo2020 — d4 (@defrogging) February 8, 2020

Ho seguito la diretta di Morgan. Ho vergogna io per lui, spero volino querele da qualsiasi parte, soprattutto quando ha nominato la Pausini. #Sanremo2020 — 𝑜𝒸𝑒𝒶𝓃 𝑒𝓎𝑒𝓈. (@deepinmy_bones) February 8, 2020

Insulti alla Pausini (che non c’entra niente), insulti a Bugo che “venderebbe pure sua madre per cantare stasera”. E gli fanno pure l’applauso sti 4 pizzettari. #Morgan #BugoGate #Sanremo2020 — Gabriele (@GabrySSL) February 8, 2020

#Morgan: “Le altre volte che ho suonato al Festival l’orchestra applaudiva sempre perché diceva “Graziee che ci fai suonare veramente”, mica come la Pausini che fa una nota lunga un quarto d’ora”. Caro Morgan te piacerebbe! Pausini in questo momento così…. #Sanremo2020 pic.twitter.com/bdJgBFS0nC — Andrea Sanna (@AndreSannaPau) February 8, 2020

MIRA MORGAN, RATA DE DOS PATAS, COMO SE TE OCURRA METERTE CON LA DIOSA QUE ES LAURA PAUSINI ME MOÑEO YO CONTIGO Y TE FALTA CALLE PA CORRER https://t.co/UveK1IaI0I — Sigrid (@mirrorhands) February 8, 2020