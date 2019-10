Morgan padre per la terza volta dalla terza donna diversa

Morgan a febbraio diventerà padre (per la terza volta) dalla sua nuova compagna Alessandra Cataldo che sarebbe già al quinto mese di gravidanza. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi.

Una nascita in pieno inverno per quello che è a tutti gli effetti il primo maschietto di Morgan, dopo le due figlie avute dalle sue precedenti compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli, quest’ultima conosciuta sul set di X Factor.

Morgan e Alessandra Cataldo starebbero insieme da circa tre anni e lei non lo avrebbe lasciato neanche in questo brutto periodo che ha visto il cantante sfrattato da casa.

“Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.