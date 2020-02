Morgan vs Bugo: il video choc della litigata dietro le quinte di Sanremo

Venerdì sera abbiamo assistito ad un momento storico, Morgan ha cambiato il testo di ‘Sincero’ e Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston in diretta. Il giorno dopo in conferenza stampa, Bugo ha parlato di una furiosa lite con il collega dietro le quinte del Teatro Ariston.

“Lui mi ha attaccato dietro le quinte del Teatro. Morgan ha iniziato ad insultarmi dandomi del figlio di *** ma io non ho mai replicato una volta, non è il mio stile. Perché ho fatto tardi a scendere le scale? Perché ero turbato. Lui è sceso, ma io non sapevo se scendere, così sono rimasto indietro. Poi sono sceso anche io. Prima mi aveva detto sei una mer*a, un dilettante, non vali un caz*o. Dopo ha cantato quel che ha cantato, io non sapevo niente: smentisco categoricamente che lo sapessi. Chi cambia il testo viene squalificato, secondo te io sapevo che lo avrebbe cambiato?”.