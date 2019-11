Morgan contro X Factor lancia la bomba: “Siamo in causa”

Morgan, intervistato da Libero, è stato in fiume in piena e dopo aver svelato degli altarini su Fedez si è schierato anche contro X Factor a suo dire colpevole di averlo arruolato con la promessa di pagarlo 1 milione di euro. Soldi che il cantante non avrebbe però mai visto.

“Mi dicono ‘potevi scegliere se fare o meno X Factor’, non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. Avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da “Morgan”. Siamo in causa, comunque”.

Eccentrico e sopra le righe, Morgan è l’unico artista ad aver ricoperto il ruolo di giudice / coach in tutti i talent show musicali presenti nel nostro palinsesto: The Voice Of Italy su Rai Due, Amici su Canale 5 ed X Factor su Sky Uno. Ed ovviamente, a posteriori, si è sempre lamentato di tutti.

Forse è anche questo il suo successo.