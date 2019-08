Morte di Nadia Toffa, arriva il messaggio della famiglia. Domani il funerale

A distanza di un giorno dalla morte di Nadia Toffa, la sua famiglia le ha dedicato su Instagram un dolce ricordo pubblicando una foto scattata durante il primo stadio della malattia.

Cara piccola grande Nadia,

figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia,

guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile.

Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi.

Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti.

Siamo forti della tua forza.

Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande.

Riscaldati dall’abbraccio di tutti