Morto nel sonno Cameron Boyce, l’attore 20enne della Disney

Ieri notte è morto Cameron Boyce, famoso per aver recitato in Descendants, Descendants 2 e 3. A dare il terribile annuncio è stato un portavoce della famiglia.

“Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

Anche la famiglia di Cameron Boyce ha rilasciato un breve comunicato.

“Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”.

Disney Channel e il regista di Descendants hanno ricordato Cameron.

“Sin da giovane, Cameron Boyce sognava di condividere i suoi straordinari talenti artistici con il mondo ed era alimentato dal forte desiderio di fare la differenza nella vita delle persone attraverso il suo lavoro umanitario. Era un artista incredibilmente talentuoso, una persona premurosa e, soprattutto, un figlio amorevole e devoto, fratello, nipote e amico”.

“Cameron portava amore, risate e solidarietà ogni giorno in sua presenza. Il suo talento sconfinato. La sua gentilezza e generosità erano infinite. È stato un indescrivibile onore e un piacere conoscerlo e lavorare con lui. Ti rivedrò in tutte le cose mio amato e meraviglioso amico. Cercherò nelle stelle la tua luce. Sarai il mio ragazzo per sempre! Cameron vivrai per sempre nei nostri cuori”.