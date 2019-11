MTV EMA 2019: tutte le performance (stendiamo un velo pietoso)

Ieri sera ci sono stati gli MTV EMA 2019, ma quasi nessuno se n’è accorto. Solitamente il chiacchiericcio parte almeno un mese prima e i social vengono tampinati dai fan dei vari performer, quest’anno anche io non sapevo nulla dello show.

Quando ho dato un’occhiata alla lista delle esibizioni tutto mi è stato più chiaro. Se negli anni abbiamo visto agli MTV EMA Britney Spears, Rihanna, Katy Perry, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga e Madonna, ieri sera a Siviglia si sono esibiti: Halsey, Pabllo Vittar, Rosalía, Becky G, Ava Max, Mabel, Niall Horan, Dua Lipa, NCT 127.

Non giudico il risultato delle esibizioni (alcune molto carine), ma insomma b!tches, è come se a Sanremo partecipassero solo i giovani senza uno straccio di big. Pensate davvero che il Festival potrebbe fare 10 milioni di telespettatori?

Con Taylor Swift e Katy Perry in piena attività sarebbe stata una bella occasione per vederle insieme.

Ma le ipotesi sono 2: o le grandi star snobbano MTV, oppure sono finiti i…



MTV Europe Music Awards 2019: i video di tutte le esibizioni.