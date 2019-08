MTV Video Music Awards 2019: gli ascolti di quest’anno segnano 2 record – i dati degli ultimi 12 anni

Anno dopo anno gli MTV Video Music Awards perdono punti di share, ma se gli ascolti tv calano, ci sono invece gli utenti web che sono sempre più interessati alla cerimonia. Lunedì sera soltanto 4,9 milioni di persone hanno visto in tv lo show di MTV (dato complessivo dei 12 canali che hanno trasmesso i VMA), lo scorso anno davanti al televisore c’erano 5,2 milioni di spettatori.

Ma per un record negativo, ce n’è uno positivo, ogni anno l’interesse sul web per i VMA cresce e i video sui social e piattaforme varie sono stati visti l’85% in più dell’agosto del 2018, un vero boom. Segno che i giovani apprezzano questo spettacolo, ma che non usano la tv per seguirlo.

To my….LOVER!!!!!!! 💗@taylorswift13 performed “You Need To Calm Down” and FOR THE FIRST TIME EVER “Lover” LIVE on the #VMA stage and WE CANNOT BE CALM 💖 pic.twitter.com/zBHgLzOREz — Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019

MTV Video Music Awards – gli ascolti degli ultimi anni

2007 – 7,8 milioni

2008 – 8,4 milioni

2009 – 8,9 milioni

2010 – 11,4 milioni

2011 – 12,4 milioni

2012 – 6,1 milioni

2013 – 10 milioni

2014 – 8,3 milioni

2015 – 9,8 milioni

2016 – 6,5 milioni

2017 – 5,4 milioni

2018 – 5,2 milioni

2019 – 4,9 milioni

Shawn Mendes e Camila Cabello che flirtano sul palco non sono bastati per risollevare gli ascolti tv. MTV sarà anche felice di avere l’interesse del pubblico giovane (e pregiato come direbbe Betty), ma potrebbe valutare l’idea di riportare un po’ di iconicità nel suo show e tra una Camila e una Cardi (che tanto piacciono ai ragazzi che non guardano la tv) regalare esibizioni come queste al general public…