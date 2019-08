Momento di imbarazzo sul palco degli MTV Video Music Awards con John Travolta (VIDEO)

John Travolta e l’epic fail agli MTV Video Music Awards.

Taylor Swift ieri sera è stata fra le protagoniste principali degli MTV Video Music Awards (premi qua per recuperare il red carpet) e dopo essersi esibita live sulle note di Lover e You Need To Calm Down, ha portato a casa il premio Video Of The Year.

Ad annunciare il premio è stato l’attore John Travolta, ma quando ha voluto consegnarglielo è incappato in un sonoro epic fail, dato che ha allungato le braccia verso la drag queen che la impersonifica, Jade Jolie e non verso la vera Taylor Swift (che era impegnata altrove a festeggiare).

Insomma: Jade Jolie di RuPaul’s Drag Race è più Taylor Swift di Taylor Swift stessa. Ora ne abbiamo le prove.

Ecco il video: