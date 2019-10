Tra gli aggiornamenti più apprezzati che Instagram ha fornito ai propri utenti c’è sicuramente quello dell’adesivo Musica. Non appena inserito sono stati moltissimi gli utenti che hanno cominciato a fruire di questa possibilità caricando foto e video arricchiti dei loro brani musicali preferiti o di canzoni perfette per esprimere lo stato d’animo del momento. A volte la musica arriva dove nessun video e nessuna immagine possono arrivare, ma come si fa se l’adesivo musica non risulta ancora disponibile nella sezione GIF del vostro Instagram? Vediamo insieme i metodi per risolvere il problema della musica Instagram stories non funziona.

Musica Instagram stories non funziona: come far comparire l’adesivo

Perché non ho la musica su Instagram? Spesso e volentieri in molti si sono domandati come mai nella sezione GIF di Instagram sul telefono non compaia l’opzione per aggiungere la musica alle stories. Vediamo tutti i metodi conosciuti per risolvere questo problema, tutti di semplice ed immediata esecuzione.

Attenzione allo smartphone

Perché nelle stories di Instagram sia possibile inserire la musica è necessario che lo smartphone non sia datato, quindi verificate che la versione di iOS e Android sul vostro telefono siano aggiornate.

Aggiornamento Instagram

Potrebbe essere l’app a non essere aggiornata a una versione che supporti la funzione. Per aggiornare Instagram all’ultima versione disponibile è sufficiente accedere all’App Store o a Google Play e aggiornare all’ultima versione disponibile. Una volta aggiornata l’app, se era questo il problema, lo sticker musicale dovrebbe comparire.

Svuotare le cache dell’app su Android

Può essere anche che l’adesivo Musica non funzioni per via dei dati relativi all’app memorizzati sul dispositivo. Per risolvere questo problema è sufficiente andare in Impostazioni, selezionare tra la lista delle Applicazioni il nostro Instagram e fare tap su Memoria o Memoria Archiviazione. A questo punto vedrete il pulsante Svuota cache. La possibilità di svuotare le cache viene fornita solo sui dispositivi Android. In caso di dispositivo iOS si procedere direttamente come spiegato nel punto seguente.

Disinstallare e reinstallare l’applicazione

Qualora il problema dovesse persistere si può provare ad eliminare l’app dal telefono e reinstallarla.

Utilizzare la versione Beta di Instagram

Si può possibile provare ad utilizzare la versione Beta di Instagram. Si tratta di una versione dell’app che Instagram rilascia agli sviluppatori o a quegli utenti che utilizzano molto l’applicazione così che possano dare i primi feedback sulle ultime novità e sulle versioni successive prima che vengano rese disponibili per tutti quanti. Come fate a sapere se per voi è disponibile la versione Beta di Instagram? Andate sullo store e verificate che ci sia il pulsante Beta app nella scheda informativa di Instagram. Una volta fatto tap partirà l’installazione e sarà possibile accedere a tutte le novità di Instagram.

Segnalare il problema direttamente a Instagram

Un’ulteriore possibilità è contattare Instagram direttamente tramite l’applicazione. Basta andare sulla pagina del vostro profilo e selezionare impostazioni. A quel punto fare tap su Assistenza e su Segnala un problema per mettersi in contatto con i gestori dell’applicazione. Sarà sufficiente scrivere che l’adesivo musica non funziona e attendere qualche giorno. Verrete avvertiti da Instagram. Date le tante segnalazioni non è detto che la vostra venga gestita; verrà comunque utilizzata per implementare il funzionamento dell’app.