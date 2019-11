Myss Keta si esibisce con ‘Io Sono Giorgia’ – la performance iconica

Ieri sera Myss Keta si è esibita al TPO di Bologna (tutto sold out) ed ha regalato ai fan un’epica performance della hit della ducetta, ‘Io Sono Giorgia (genitore 1,2 remix)‘.

Poche storie, Keta è davvero…



Myss Keta: l’esibizione di Io Sono Giorgia – i video

Myss Keta che canta e balla Io sono Giorgia 💘💘💘💘💘💘💘 — Loris vs. Maturità2020 (@LorisLombardi_) November 8, 2019

MI STO SENTENDO MALE NON CI CREDO MYSS KETA HA MESSO LA CANZONE IO SONO GIORGIA AL CONCERTO DI BOLOGNA STO VEDENDO I VIDEO AIUTO — g;liebes (@resistozaynx) November 8, 2019

Io sono Giorgia – il testo

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

E’ il gioco del pensiero unico

ci devono togliere tutto quello che siamo

perché quando non avremo più identità e radici

saremo privi di consapevolezza e incapaci di difendere i nostri diritti

Vogliono che siamo

genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2

genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

Io sono Giorgia

sono una donna

sono una madre

sono cristiana

Giorgia

Ma noi non siamo persone

siamo LGBT e difenderemo la nostra identità

Voglio dire che non credo in uno stato

che mette il desiderio di Giorgia

davanti al diritto di un omosessuale

uno stato giusto si occupa del più debole

di quello che non si può difendere da solo

Giorgia, LGBT, è il gioco di Giorgia, dell’omosessuale

Giorgia, cristiana, Giorgia, LGBT,

Giorgia, è il gioco dell’omosessuale, è il loro gioco