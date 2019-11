Myss Keta svela perché porta la maschera

Myss Keta, intervistata da Daria Bignardi per L’Assedio, ha parlato della sua maschera ed ha svelato com’è nata:

“L’anonimato rende liberi, datemi una maschera e vi dirò la verità, è vero. I pagliacci, i giullari di corte.. Erano gli unici che potevano dire la verità, erano gli unici a cui era permesso. Erano gli unici a cui veniva dato voce per le critiche. Io credo che la maschera di Myss Keta sia in parte legata a questa possibilità. Poi io andando avanti con il tempo ho ragionato moltissimo e mi sento vicinissima alla maschera del teatro greco. Ora penso che chiunque si metta mascherina e occhiali possa essere Myss Keta”.

La faccia di Myss Keta non è più un segreto per molti (dato che da qualche mese gira tranquillamente sui social una sua foto), ma nonostante questo il suo successo non si arresta. Il suo ultimo singolo, Le Ragazze Di Porta Venezia – The Manifesto, ha visto addirittura la collaborazione di Elodie e di La Pina.