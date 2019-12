Myss Keta confessa il vero motivo per cui porta la maschera e come è nata l’idea

Ieri Myss Keta è stata ospite di Sky Tg 24 ed ha parlato del suo progetto musicale, dalla maschera al messaggio dei suoi video e delle canzoni. La cantante di Pazzeska ha iniziato la sua intervista raccontando come mai copre il volto. Concetti già in parte espressi a L’Assedio.

“La questione del volto è per dare voce a tante persone, dare voce a dei pensieri che appartengono a tante persone. Ognuno, secondo me, con una maschera e degli occhiali può diventare M¥SS KETA. Il concetto del progetto, spiega, prende il via “sia un po’ dal mondo del teatro greco, sia dal mondo dei giullari di corte. Un po’ ‘datemi la maschera e vi dirò la verità”.

La parte interessante è arrivata quando il giornalista ha chiesto all’artista se – come il Papa di The Young Pope – anche lei e il suo team avessero pensato alla maschera perché “l’anonimato e il sottrarsi sono la vera forza“. Myss Keta ha ammesso che c’era anche un po’ questa componente nella decisione iniziale di coprire il volto, anche se però è stata una scelta dettata dall’istinto.

“L’anonimato come vera forza? Se questo riguarda anche me? Guardi, in realtà l’ho capito a posteriori. Inizialmente abbiamo agito molto d’istinto, non abbiamo pensato a tutto questo subito. Poi man mano ci siamo resi conto che la forza del volto velato, del mistero, è super potente. Spesso artisticamente si capiscono dopo mesi o anni i motivi delle proprie scelte. Evidentemente c’era anche un pochino di questo nella scelta iniziale di mostrarsi con la mascherina”.