Myss Keta riscrive Una Donna Che Conta per Sanremo 2020 ed il risultato è fenomenale (VIDEO)

Volto fisso de L’Altro Festival di Nicola Savino, Myss Keta – oltre ad aver difeso Achille Lauro – al termine della trasmissione si è esibita sulle note rivisitate e corrette di Una Donna Che Conta, analizzando ed ironizzando sugli anni Cinquanta e Sessanta (nel brano originale la cantante cita infatti gli anni Ottanta, Novanta e Duemila).

Ve ne parlo perché l’esibizione c’è stata alle 3 del mattino e probabilmente molti di voi non hanno avuto modo di vederla.

Nel dubbio se volete recuperare il video premete qua.

Insieme a Domenico dipinto di blu

Ero la regina della tv

Prendi questa mano, ho detto ad Iva

Lei la prendeva e ci si divertiva

Mia cara Nilla grazie dei fiori

Prendili pure, ma aspettami fuori

C’era Gigliola, non aveva l’età

Ho aspettato i 18 e dudù dadàdà

Mike Mike Mike, quanta allegria!

Io sostenevo gli sponsor, non come l’Elia!

Se potesse parlare la mia vecchia Panda direbbe un solo nome: Lucio, Dalla.

Si, non sono una santa, ma erano altri tempi: 50 / 60

Quando la guerra era fredda ma l’economica calda

Ora sono 70 per un Sanremo che conta

Un Sanremo che 1, 2, un Sanremo che conta

Un Sanremo che 3, 4, un Sanremo che abbonda

Una bionda che 1, 2, una bionda che conta

Una bionda che 1, 2, una bionda che abbonda