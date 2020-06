Nacho Vidal arrestato per omicidio: morto un uomo a casa sua dopo un rituale sciamanico

Nacho Vidal è il Rocco Siffredi spagnolo, in questi anni è stato al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a Supervivientes, ma anche per aver dato scandalo con Malena a Riccione e per la bella lettera scritta alla sua figlia trans.

Ieri l’attore è finito su tutti i tg spagnoli, ma per dei motivi decisamente diversi. Nacho Vidal è stato arrestato dalla Guardia Civil per il caso della morte del fotografo José Luis Abad. L’uomo è deceduto durante un particolare rituale sciamanico (svolto a casa di Vidal) che comprendeva l’inalazione del veleno dei rospi della specie bufo Alvarius e adesso l’ipotesi di reato per Nacho è quella di omicidio colposo. Il potenet veleno avrebbe dovuto curare Abad dalla sua tossicodipendenza, ma invece gli è stato fatale.

Secondo El Pais ci sarebbero anche delle prove, pare infatti che il rituale sia stato registrato con un iPhone e che questo filmato adesso sia in possesso della Guardia Civil. Intanto Nacho Vidal si difende dalle accuse: “Non ho mai avuto l’intenzione di fare del male a quell’uomo. Anzi, volevo aiutarlo, perché una grande amicizia mi lega a sua cugina“.

Nacho Vidal arrested for the manslaughter of a photographer at his villa who he gave frog venom to consume in a ‘ritual’.pic.twitter.com/e6Em6G49Az — Karen C Richardson (@KarenCRichardso) June 3, 2020

Si pensabais que esta línea temporal no tenía suficiente con las kpopers antifascistas, os habéis perdido a Nacho Vidal asesinando a alguien con un rito chamánico pic.twitter.com/UE62DlsnNJ — Ana (@cuquitorchic) June 3, 2020