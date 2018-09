Nadia Toffa risponde all’accusa di bullismo sulla studentessa di medicina

Ieri Nadia Toffa ha attaccato una studentessa di medicina che aveva risposto alla sua dichiarazione sui tumori da considerare come doni.

L’università ti è servita poco alla cultura. Che peccato doldi dei tuoi genitori buttati nel cesso. Hanno puntato dul cavallo zoppo. Succede. Meritavsno fi meglio loro ma non hanno colpe. Han fatto di tutto eh che i figli non ce li si sceglie 🤭



La iena è stata accusata di cyberbullismo da diversi follower.

Subire bullismo da un personaggio pubblico non dev’essere bello. Ti sono vicina Lamf anche se di sicuro non ne hai bisogno

Hai fatto dozzine di servizi contro il cyber bullismo e ti permetti di trattare in questo modo una persona che con educazione esprime il suo parere? Tirando in ballo persino la sua famiglia? Tu non sei malata, sei vergognosa. VERGOGNATI.

