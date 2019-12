Nadia Toffa: i fan la cercano nei cimiteri, la risposta della madre spiazza

Sono passati quattro mesi da quando Nadia Toffa è deceduta in una clinica di Brescia per malati terminali, dove sua madre l’aveva portata con un escamotage, come rivelato al Corriere della Sera:

“Le medicine andavano controllate ogni giorno, era complicato. All’inizio dell’estate le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali. E’ venuta a mancare lì, il giorno prima mi sono accorta che era cambiata”.

Ad oggi molti suoi fan stanno cercando la sua tomba nei cimiteri di Brescia, ma come confessato sempre da sua mamma questa volta a Repubblica, Nadia Toffa è “nascosta in un posto segreto”, senza parlare di sepoltura o cremazione.

“Nadia l’ho nascosta in un posto segreto, abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani”.

E’ notizia di oggi, invece, che il nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto porterà il nome di Nadia Toffa.