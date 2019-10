Nadia Toffa: a Natale Le Iene manderanno un nuovo video realizzato da lei – ecco cosa vedremo

Quello che abbiamo visto ieri sera in diretta a Le Iene è solo un pezzo del servizio integrale che Nadia Toffa ha realizzato per dire addio ad amici e parenti.

A svelare il seguito è stato Davide Parenti fra le pagine dell’AdnKronos, in cui ha affermato che il progetto della Toffa di incontrare i suoi amici (immortalando il tutto con un video) è stato realizzato davvero e lo vedremo durante la puntata natalizia.

“C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale”.

Nel video andato in onda ieri, infatti, Nadia Toffa ha parlato di questo progetto in cui ha confessato di voler incontrare sua mamma, sua nonna, sua nipote, la sua migliore amica, Davide Parenti e lo stesso Silvio Berlusconi, che non ha mai conosciuto.

Il tributo a Nadia Toffa non terminerà con lo speciale natalizio, dato che sarà ricordata in ogni puntata de Le Iene nella sigla conclusiva.

“Tutte le volte che finiremo il programma diamo la buonanotte a Nadia, nella sigla di coda ci sarà sempre lei che balla al tramonto. Lei è stata un esempio per molti, ha fatto molto bene molte cose, era sempre in redazione, si relazionava in modo intenso con tutti, riusciva a coinvolgere chi lavorava con lei con il suo entusiasmo, era veramente instancabile e appassionata. La sua lezione è questa”.

Con questo servizio doppio – voluto e richiesto fortemente da lei – Nadia Toffa ci ha fatto un bellissimo regalo che difficilmente dimenticheremo.