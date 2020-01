Che fine ha fatto il servizio realizzato da Nadia Toffa per Le Iene per dire addio ai suoi amici?

Nadia Toffa il suo ultimo Natale (quello del 2018) l’ha passato in ospedale a fare la chemioterapia ed in occasione delle festività appena concluse, Davide Parenti de Le Iene aveva in mente di mandare in onda uno speciale dedicato alla iena scomparsa.

La prima parte di quello straziante servizio è stata mandata in onda in occasione della prima puntata de Le Iene dello scorso ottobre, mentre la seconda sarebbe dovuta andare in onda a Natale. Ma qualcosa deve essere andato storto perché ad oggi non abbiamo ancora notizie.

“C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone a cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale”.

I motivi potrebbero essere due: o la rete ha deciso di mandarlo ora a gennaio con il ritorno de Le Iene, oppure gli autori non hanno ancora trovato la forza di guardarlo e montarlo.