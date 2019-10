Nadia Toffa: tutte Le Iene riunite per un bellissimo omaggio – da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi a Luciana Littizzetto

100 iene a raccolta per omaggiare Nadia Toffa. Da Alessandro Cattelan, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto, a Marco Berry e Victoria Cabello, tutti i protagonisti de Le Iene si sono riuniti per salutare la conduttrice scomparsa lo scorso agosto.

La Marcuzzi ha ricordato Nadia Toffa con un bel discorso.

“Nadia sapeva tutto fin da subito, già dalla prima operazione, lei sapeva tutto. Sapeva che il suo cancro non le avrebbe dato più di un anno di vita. Diceva che quando cerchi la sua malattia su Google e leggi i risultati, non puoi far altro che sederti, perché ti gira la testa e poi ti manca il respiro.

Lei però ha sempre detto che non conta quanto vivi, ma come vivi. Io forse penso che da qualche parte lei ci sta guardando emozionata e magari sta dicendo ‘ma guarda te questi minch***i’.”