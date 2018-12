Naso rifatto: Carlitadolce pubblica le foto prima e dopo l’intervento

Chi bazzica questo blog da anni sa quanto io sia un fan sfegatato di Carlitadolce e non perché dà consigli carini carini ed ecobio, ma perché è una trashona involontaria e riesce sempre a strapparmi un sorriso.

Un paio d’anni fa, prima di lanciare il proprio shop online e la linea di gioielli, mise a lavoro anche sua sorella e questo è quello che scrissi a riguardo:

Niente da fare, Carlitadolce ha deciso di conquistare il web e dopo aver inaugurato il suo blog e fatto aprire un canale YouTube al padre, è riuscita a convincere anche la sorella a diventare una webstar.

Carlitadolce la prima, Pakito Piccante il secondo, Nancy Amara la terza.

Se vi dico che la madre si chiama Rosy Salata ed il fidanzato Max Agrodolce avete già i mezzi per capire la quantità di trash che vi siete persi e che dovete assolutamente recuperare andando su YouTube.

O in libreria, dato che SuperCarly ha scritto ben due libri.

Per un mondo senza parabbeni, olio di palma ed ecobbio VOTA CARLITA.